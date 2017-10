Aos três meses, filha de Dália Madruga já gosta de carrosséis

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:21 Facebook

Dália Madruga está na companhia dos três filhos na Disneyland Paris. Nas redes sociais, a ex-apresentadora tem partilhado alguns momentos que tem vivido ao lado de João, de dez anos, Clara, de dois, e da mais pequena, Alice, de apenas três meses.

Dália Madruga partilhou, esta segunda-feira, um vídeo no Instagram no qual aparece a andar num carrossel com o filho mais velho e Alice, a filha mais nova.

"A primeira diversão da Alice, na Disneyland! Parece que gostou! Já o João estava mais preocupado em fazer voar o Dumbo!", escreveu na legenda do vídeo, em que surge divertida, a desfrutar da companhia dos filhos.

A bebé e Clara, de dois anos, são fruto da atual relação de Dália Madruga com Marcos Tenório Bastinhas. Já o filho mais velho da ex-atriz, João, nasceu de uma anterior relação. Neste momento, Dália reside no Alentejo e deixou a televisão e a representação dedicando-se em exclusivo à família.