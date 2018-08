Apresentadoras vão dar (ainda) mais cor à segunda semifinal

Ana Filipe Silveira 10 Maio 2018 às 14:08 Facebook

Depois dos tons mais escuros com que conduziram a primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção, na passada terça-feira, Daniela Ruah, Catarina Furtado, Sílvia Alberto e Filomena Cautela sobem esta noite ao palco da Altice Arena com visuais mais coloridos.

À semelhança da eliminatória que assinalou, no passado dia 8, a estreia de Portugal na organização da Eurovisão, o quarteto de apresentadoras escolhido pela RTP para conduzir o certame voltou a eleger propostas de estilistas nacionais para a semifinal desta quinta-feira, na Altice Arena, em Lisboa.

A diferença centra-se, essencialmente, nos tons das peças que as anfitriãs vão usar para apresentarem esta quinta-feira o último grupo de 18 concorrentes que procuram um lugar na final do concurso, agendada para sábado na mesma sala de espetáculos.

Filomena Cautela, que está junto dos intérpretes e compositores na "green room", volta a usar um modelo da dupla Alves/Gonçalves, desta vez em tons de vermelho e bordeaux em vez de preto. A também apresentadora do "5 para a Meia-Noite" completa o "look" com joias Chaumet.

Já Catarina Furtado, que na primeira semifinal deu que falar pela escolha de um vestido azul com uma abertura que enalteceu a sua sensualidade, surgirá esta noite mais sóbria, com um vestido longo em tom nude e saia em folhos. O modelo é do designer responsável pela maioria das suas aparições públicas: Nuno Baltazar. As joias, essas, são David Rosas.

Quem altera por completo o estilo com que sobe ao palco é Daniela Ruah. A atriz trocou o "smoking" preto e cintilante da primeira semifinal por um vestido vermelho intenso de Luís Carvalho. Os acessórios são da Boutique dos Relógios/Plus.

Das quatro, Sílvia Alberto é quem menos arrisca. Depois de na terça-feira ter dado cor ao palco com uma peça vermelha da Storytailors, optou agora para um vestido negro de Carlos Gil. Carolina Curado assina as joias.