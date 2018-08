Aretha Franklin está a receber cuidados paliativos em casa

DS Hoje às 15:48 Facebook

A cantora Aretha Franklin, que está a enfrentar graves problemas de saúde, deixou o hospital e encontra-se agora em casa, rodeada de familiares, a receber cuidados paliativos.

"Ela está consciente, a rir, a brincar, capaz de reconhecer as pessoas", contou Tim Frankling, sobrinho da cantora, à revista norte-americana "People", que atualizou esta terça-feira a situação clínica da "rainha do soul". "A família está com ela. Está em casa", acrescentou.

A diva encontra-se a lutar pela vida e, para seu conforto, está a receber cuidados paliativos. Alguns órgãos de comunicação social avançam que Aretha Franklin combate um cancro desde 2010, mas a informação continua a carecer de confirmação.

Apesar do estado débil da cantora, de 76 anos, a família continua esperançosa e pede que se reze pela artista. "Acreditamos que ela vai conseguir ultrapassar isto. Ela também acredita e isso é o mais importante", rematou Tim.