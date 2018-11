Carolina Morais Hoje às 13:58 Facebook

Twitter

Em resposta a um fã no Twitter, Ariana Grande desabafou sobre a sua saúde mental: "A psicoterapia salvou a minha vida tantas vezes."

Ariana Grande acaba de lançar um novo "single", "Thank U, Next", que nada mais é do que um desabafo acerca das suas relações amorosas e tudo o que aprendeu com cada uma delas. A letra - íntima e dotada de uma enorme maturidade - não passou despercebida aos fãs e houve um, em particular, que obteve resposta da cantora ao seu comentário.

"Quem é o psicólogo da Ariana Grande e será que aceita novos clientes?", brincou o internauta. A artista de 25 anos respondeu com sentido de humor: "Isto tem muita piada, mas, com toda a honestidade, a psicoterapia salvou a minha vida tantas vezes. Se têm medo de pedir ajuda, não tenham. Não têm de sofrer constantemente e podem processar o trauma. Tenho muito trabalho para fazer, mas é um começo ter a noção de que é possível."

Recorde-se que Grande acabou recentemente uma relação intensa com o comediante Pete Davidson, de quem chegou a estar noiva. Em setembro, foi confrontada com a morte do ex-namorado, o "rapper" Mac Miller, que foi vítima de uma overdose acidental provocada pela mistura do opioide fentanil com cocaína.