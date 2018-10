Ariana Grande e Pete Davidson lutam por guarda de porco de estimação

DS Hoje às 14:11 Facebook

Ariana Grande e Pete Davidson estão a lutar pela guarda de um porco de estimação. O animal foi adotado por ambos durante a relação que os uniu nos últimos cinco meses e cujo término foi noticiado no fim de semana.

O animal foi adotado poucas semanas antes do final do namoro e o agora ex-casal iniciou uma disputa para ver quem fica com ele. Segundo o site de entretenimento TMZ, a cantora não quer dar o porco ao ex-namorado, nem mesmo dividir a guarda do animal.

A relação entre o comediante e a intérprete iniciou-se em maio mas terminou no fim de semana. Apesar do pouco tempo que passaram juntos, ainda se tornaram noivos, depois de Pete Davidson ter oferecido a Ariana Grande um anel de noivado com um valor estimado em cerca de cem mil dólares (mais de 86 mil euros).

Depois de o namoro ter chegado ao fim, a artista, de 25 anos, devolveu o anel ao ex-namorado, mas não deverá abrir mão do pequeno Smallz.