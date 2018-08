Ariana Grande emociona-se ao recordar ataque de Manchester

DS Hoje às 16:06 Facebook

O atentado terrorista em Manchester, em maio de 2017, ainda está bem presente na memória de Ariana Grande. Durante uma entrevista a um programa da rádio Beats 1, a cantora não conteve as lágrimas ao recordar o fatídico concerto.

Quando o apresentador Ebro Darden se referiu ao tema "Get Well Soon", presente no álbum "Sweetener", e a importância que este tem para ela e para os ataques terroristas que ocorreram no final do seu espetáculo naquela cidade inglesa, a artista deixou-se emocionar pela memória do episódio, que ainda hoje não lhe é indiferente.

"É como se as pessoas fossem permanentemente afetadas por essa m****. Ela muda tudo, muda bastante a tua vida. Tu passas a querer estar mais presente", explicou a artista, de 25 anos, emocionada pelo incidente traumático que viveu em Manchester.

A intérprete admitiu ainda que o medo a acompanha durante todas as suas viagens e que não se sente confortável com as medidas de segurança que tem de cumprir, mas salientou que estas são mesmo necessárias no seu dia-a-dia.

No dia 22 de maio de 2017, uma dupla explosão no exterior da Arena de Manchester, onde Ariana Grande tinha acabado de dar um concerto, causou a morte a 22 pessoas, a maioria das quais crianças, e feriu pelo menos outras 60. O ataque foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.