Ariana Grande fez de tudo para ajudar Mac Miller

Um amigo próximo de Mac Miller garantiu que a ex-namorada do "rapper", Ariana Grande, tentou ao máximo ajudar o artista a libertar-se da dependência de drogas.

Ariana Grande foi acusada por alguns admiradores de Mac Miller de ter tido influência na overdose que causou a morte do artista. Shane Powers, amigo próximo do rapper, garantiu, porém, que a cantora era o maior apoio do ex-namorado. "Ela foi incrível quando ele estava a tentar ficar sóbrio. Só queria o bem-estar e a saúde dele", afirmou Shane Powers no seu podcast, "The Shane Show".

Powers disse ainda que a vontade de Ariana em ajudar o rapper era tão grande que a cantora lhe ligava várias vezes para saber o que poderia fazer por ele. "Ela falava comigo ao telefone para perguntar como o podia auxiliar. Estava muito envolvida e era muito prestável", garantiu, declarando ainda que a cantora trazia estabilidade ao estilo de vida pouco saudável que o Mac Miller levava. "Era uma força estabilizadora e estava muito dedicada em fazer com que ele não consumisse drogas".

Ariana Grande namorou durante dois anos com Mac Miller, que morreu devido a uma overdose, na sexta-feira, aos 26 anos. A cantora está agora noiva do comediante Pete Davidson.