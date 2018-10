João Manuel Farinha Hoje às 14:58 Facebook

Ariana Grande não esquece o rapper Mac Miller, falecido no passado mês de setembro. A cantora pop partilhou nas redes sociais um vídeo do ex-namorado a sorrir.

A ferida ainda não sarou. Apesar de já não estarem juntos à data da morte de Mac Miller, alegadamente vitima de overdose, Ariana Grande ainda sofre com o desaparecimento do ex-namorado. Esta segunda-feira, a artista recordou o rapper num vídeo a preto e branco publicado no Instagram.

Vestido de "smoking", Mac Miller estava a preparar-se para uma festa e não conseguiu conter o sorriso quando se apercebeu que estava a ser filmado.

Ariana Grande e Mac Miller namoraram durante dois anos e terminaram a relação em maio deste ano. Pouco tempo depois, a cantora assumiu o namoro com o comediante Pete Davidson, de quem acabou por ficar noiva. No entanto, tudo terá acontecido depressa demais, o que ditou o fim da relação.