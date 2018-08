Carolina Morais Hoje às 15:09 Facebook

Entrevistada no programa de rádio de Nicki Minaj, Ariana Grande recordou o seu primeiro beijo com o agora noivo Pete Davidson. "Foi muito querido. Ele pediu a minha permissão para me beijar."

Desde que assumiram publicamente a sua relação, em junho último, Ariana Grande e Pete Davidson não têm mostrado qualquer inibição em partilhar detalhes da vida privada. Esta semana, durante uma conversa com Nicki Minaj no programa de rádio "Queen Radio", a cantora de 25 anos aproveitou para recordar o seu primeiro beijo com o noivo.

"Foi muito querido. Ele pediu a minha permissão para me beijar", revelou. "Foi um beijo sensual?", perguntou Minaj. "Foi. Não foi demasiado atrevido, mas foi muito querido e muito 'sexy' ao mesmo tempo", esclareceu Ariana.

O casal anunciou recentemente o noivado e - sabe a imprensa norte-americana - o pedido terá sido feito por Pete Davidson com um anel na ordem dos 80 mil euros.