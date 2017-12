Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone juntos no Natal

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:40 Facebook

Os atores Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, dois dos maiores nomes do cinema, passaram o Natal juntos. Stallone recebeu a visita de Schwarzenegger em sua casa, registou o momento em fotografia e partilhou-o nas redes sociais.

A rivalidade do passado parece ter ficado para trás e esta segunda-feira Sylvester Stallone recebeu Arnold Schwarzenegger de braços abertos em sua casa: "Vejam quem apareceu por cá no Natal! O Schwarzenegger enche sempre a sala com energia positiva!".

A fotografia foi tirada junto da famosa estátua de bronze de Rocky, uma das mais célebres personagens de Sylvester Stallone, cuja amizade com o ex-governador do estado norte-americano da Califórnia parece ter voltado ao que era, depois de vários anos de rivalidade, sobretudo nas décadas de 1980 e 1990.

Stallone, de 71 anos, e Schwarzenegger, de 70, protagonizaram alguns dos mais famosos filmes de ação das últimas décadas e desde sempre disputaram a atenção do público. Com o passar dos anos, retomaram a amizade e contracenaram em filmes como "Plano de Fuga" e "Os Mercenários".