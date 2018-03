As férias luxuosas de Cristina Ferreira na Tailândia

Hoje às 15:02 Facebook

Twitter

Cristina Ferreira rumou à Tailândia e está instalada numa unidade hoteleira de cinco estrelas, onde uma noite pode chegar a custar quase dois mil euros.

A apresentadora da TVI está a descansar na ilha de Phuket, na Tailândia. Para a estada, elegeu um resort de luxo junto à Praia de Layan. Uma unidade hoteleira onde uma noite chega a custar quase dois mil euros e na qual Cristina Ferreira pode usufruir de spa, várias piscinas e um centro de fitness.

Nas fotografias e vídeos que tem partilhado com os seus seguidores do Instagram, a companheira de Manuel Luís Goucha nas manhãs da estação de Queluz de Baixo mostrou ainda estar instalada num quarto com piscina privativa.

A Tailândia é, cada vez mais, um destino de eleição das figuras televisivas nacionais. No caso de Cristina Ferreira, esta não é a primeira vez que ruma a este país. Já o tinha feito por duas vezes, a última das quais em fevereiro do ano passado.

Na altura, explicou que a ilha de Phuket "tem sido uma surpresa". "A Tailândia está muito para além das praias de água transparente. Quando estive em Banguecoque e KohSamui já me tinha apaixonado pela cultura, pela forma de estar e ser dos tailandeses, pelos sorrisos, pela descontração. Agora mais ainda. Phuket é grande. Maior do que imaginei", escreveu no seu blogue.