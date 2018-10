As fotografias da festa do terceiro aniversário da filha de Ricardo Quaresma

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:36 Facebook

Kauana completou este sábado três anos e o pai não poupou nos esforços para fazer a filha sentir-se uma verdadeira princesa.

A festa de aniversário foi temática, com a personagem da Disney Minnie a tomar de assalto a casa do jogador do Besiktas.

Foi o próprio Quaresma quem mostrou a celebração no Instagram, onde deixou uma mensagem de pai orgulhoso. "Três anos da minha princesa, que Deus te proteja, te abençoe, ilumine todos os teus caminhos, que eu vou aqui estar sempre para ti meu amor...", escreveu.

Além de registar a festa naquela rede social, o jogador recordou ainda fotografias do dia em que Kauana nasceu. Veja as imagens na galeria acima.

A menina é fruto do seu casamento com Dafne, com quem tem ainda Ricardo, de seis anos. Quaresma também é pai de Ariana, de uma anterior relação.