Ana Filipe Silveira 27 Abril 2018 às 16:06 Facebook

Twitter

Georgina Rodríguez gosta de partilhar fotografias de Alana Martina, dos gémeos Eva e Mateo e de Cristiano Ronaldo Júnior. As mais recentes, com os três bebés da família Aveiro, são, talvez, das mais ternurentas que mostrou aos fãs.

A espanhola avisa: "Quero dar-vos um presente amoroso". A frase, escrita no Instastories, precede três imagens de Eva, Mateo e Alana Martina que fazem derreter corações e esboçar sorrisos.

É, aliás, com sorrisos que Georgina Rodríguez mostra os filhos de Cristiano Ronaldo. Na primeira fotografia estão os gémeos, nascidos de uma gestação de substituição a 8 de junho do ano passado - mas que a espanhola assume como seus filhos. Na segunda surge Mateo, que com Cristiano Ronaldo Júnior, de sete anos, forma a dupla masculina do craque do Real Madrid. Numa terceira está Alana Martina, nascida a 12 de novembro.

Já Georgina continua dedicada em manter a forma física, tal como provou num pequeno vídeo partilhado esta sexta-feira de manhã na mesma rede social: