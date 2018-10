As imagens do batizado do filho de Miguel Cristovinho e Mia Rose

Hoje às 15:31 Facebook

Miguel Cristovinho e Mia Rose batizaram o filho. A cerimónia decorreu no domingo e estiveram presentes familiares e amigos do casal de cantores.

Um dia depois de terem comemorado o primeiro aniversário de casamento, Miguel Cristovinho e Mia Rose decidiram realizar o batizado do pequeno Mateus, nascido a 25 de abril.

Como se pode ver pelas fotografias partilhadas no perfil de Instagram da também influenciadora digital, de 30 anos, a figura do panda, alcunha pela qual o bebé é tratado pelos pais, foi predominante na festa que se seguiu à cerimónia religiosa.

No fim do "dia especial", a mulher do intérprete, de 27 anos, mostrou estar de "coração cheio". "Uma pequena amostra do dia tão especial que passámos hoje. Em família. Estou de coração cheio! Obrigada a todos que fizeram parte deste dia e que nos puseram com um sorriso enorme nossa cara", agradeceu Mia Rose através da referida rede social.