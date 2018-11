As "manias" do príncipe Carlos: dos atacadores dos sapatos à pasta de dentes

Carolina Morais Hoje às 10:33 Facebook

Segundo um novo e revelador documentário, o príncipe Carlos é conhecido pelo "staff" da família real britânica como "o príncipe mimado". Uma das suas muitas insistências é ter os atacadores dos sapatos passados a ferro.

"O príncipe mimado." Assim é conhecido o príncipe Carlos dentro da residência oficial da família real britânica. Isto porque, segundo um novo e revelador documentário da Amazon Prime, "Serving the Royals: Inside the Firm", o filho da rainha Isabel II precisa de ajuda com praticamente tudo e apresenta um nível de exigência muito elevado.

"Os pijamas dele são passados a ferro todas as manhãs, os atacadores dos sapatos também, a torneira do banho tem de estar numa certa posição e a água tem de ser tépida", revela Paul Burrell, ex-mordomo da princesa Diana. E mais: "Os seus funcionários espremem 2,5 centímetros de pasta de dentes para a sua escova todas as manhãs."

O mordomo recorda ainda situações bizarras em que o príncipe pedia para que este lhe desse objetos a menos de um metro dele. "Uma vez, chamou-me à biblioteca e disse 'Paul, uma carta da rainha parece ter caído para dentro do caixote do lixo. Podes retirá-la?'"

Esta produção da Amazon Prime vem corroborar as alegações de dezenas de outras pessoas sobre o príncipe Carlos. Algumas delas foram entrevistadas para o livro "Rebel Prince, The Power, Passion And Defiance Of Prince Charles", de Tom Bowers, e revelaram, por exemplo, que o primeiro na linha de sucessão ao trono leva em viagens o seu próprio tampo de sanita e que troca de roupa cinco vezes por dia.