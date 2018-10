As nove regras com que Meghan Markle terá de lidar na gravidez

DS Hoje às 11:07 Facebook

Depois dos rumores, a confirmação tão aguardada no Reino Unido: Meghan Markle e o príncipe Harry de Inglaterra vão ser pais pela primeira vez. No entanto, até na gravidez a duquesa de Sussex terá de cumprir algumas regras protocolares.

1. O sexo da criança não poderá ser revelado

O mundo só poderá saber se o novo membro da família real britânica é um menino ou uma menina depois do nascimento. Situação semelhante ocorreu em relação aos três filhos do príncipe William e da mulher, Kate Middleton.

2. Não haverá lugar ao tradicional "baby shower"

Trata-se de um evento cada vez mais comum e consiste na organização de uma festa, geralmente entre o sexto e o oitavo mês de gestação, que tem como objetivo dar as boas-vindas ao bebé que está prestes a nascer. Meghan Markle não a poderá fazer.

3. Acompanhamento especializado durante toda a gravidez

Num período tão delicado na vida de uma mulher, todo o cuidado é pouco. Por esse motivo, Meghan Markle será acompanhada por diversos especialistas durante toda a gestação. Quanto ao momento do nascimento, também deverá ser mais do que uma parteira a prestar os devidos cuidados à duquesa de Sussex e ao rebento.

4. O parto ocorrerá no Hospital St. Mary, nos arredores de Londres

Até ao nascimento do príncipe William, mandava a tradição que o nascimento de um membro real aconteceria sempre no interior do Palácio de Kensington. Porém, o agora duque de Cambridge nasceu no Hospital St. Mary, nos arredores da capital londrina, assim como o irmão, Harry, e os três filhos que William tem com Kate Middleton. Assim sendo, é de esperar que o mesmo venha a acontecer em relação ao primeiro filho dos duques de Sussex.

5. Escolha das roupas para o bebé

No século XVI, mandavam as regras que os novos membros da família real deveriam trajar-se com vestidos, mas a partir do final do século XIX houve uma reformulação. Ainda assim, as regras mantêm-se. No caso de George e de Charlotte, filhos dos duques de Cambridge, ele costuma ser visto de calções, independentemente da época do ano, e ela de vestido. O mesmo deverá ocorrer com o filho dos duques de Sussex. Se usará calções ou vestido, só mesmo depois de nascer e de se saber se será menino ou menina.

6. Meghan Markle deverá sair do hospital de vestido e saltos altos

Qualquer um dos comuns mortais, na hora do parto, só pensa em vestir-se com as roupas mais confortáveis que conseguir. No entanto, para uma duquesa, isso não deve acontecer. À semelhança do que aconteceu com Kate Middleton, Meghan Markle deverá sair do Hospital St. Mary, poucas horas depois do parto, de vestido, saltos altos e o cabelo bem arranjado.

7. As viagens não são aconselhadas

De modo a proteger a própria integridade física e também a do bebé, as viagens deverão ser evitadas durante o período de gestação.

8. A rainha Isabel II é a primeira a saber de tudo

Manda o protocolo real que seja a rainha a primeira a ter conhecimento de uma gravidez no seio da família real e também que seja a primeira a tomar conhecimento de que o bebé já nasceu. Só depois disso é que a novidade é dada aos restantes familiares.

9. O bebé não deverá ter apenas um nome

Por norma, um membro real tem sempre mais do que um nome próprio. Por exemplo, o futuro pai, conhecido por Harry, chama-se Henry Charles Albert David. Também o filho deverá ter, assim, vários nomes próprios.