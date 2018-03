As portuguesas que vão marcar presença na cerimónia dos Oscar

AFS Hoje às 16:07 Facebook

Twitter

Estrelas portuguesas também vão ter a oportunidade de assistir, este domingo, à mais célebre entrega de prémios do cinema. São, pelo menos, quatro as caras conhecidas que se preparam para marcar presença na cerimónia dos Oscar.

A poucas horas dos Oscar, cuja cerimónia será transmitida na SIC na madrugada desta segunda-feira, já se sabe quais as portuguesas que têm um lugar marcado no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Pela primeira vez, a apresentadora e "blogger" Raquel Strada vai pisar a passadeira vermelha da célebre entrega de prémios. A própria "it girl" já tinha anunciado, através do Instagram, que se preparava para viajar até aos Estados Unidos, não escondendo o entusiasmo.

"Acima de tudo é uma oportunidade única e estou muito feliz por vivê-la e partilhá-la convosco", escreveu a "influencer" na referida rede social, revelando que aceitou o convite feito por uma marca. "Vou aos Óscares!"

Depois de Carolina Patrocínio ter sido a correspondente da SIC na 89.ª edição dos Oscar, desta vez a escolha recaiu sobre Sofia Cerveira. A apresentadora da estação de Carnaxide confessou sentir-se honrada com a "oportunidade incrível", partilhando com os fãs "a missão que muito orgulhosamente" lhe foi confiada.

Sara Sampaio também vai viver, este domingo, as emoções da cerimónia de Hollywood. O "anjo" da Victoria's Secret prepara-se para brilhar na 90.ª gala dos Oscar na companhia do namorado, Oliver Ripley.

A modelo portuguesa marcou ainda presença, na noite deste sábado, numa festa que antecedeu à entrega de prémios. Organizada pela Giorgio Armani, o evento tratou-se de uma homenagem ao elenco de um dos filmes que conta com mais nomeações, a longa-metragem "The Shape Of Water".

Também Iva Domingues, enquanto correspondente da TVI, estará presente na celebração. A apresentadora, que irá cobrir a cerimónia dos Oscar, vive em Los Angeles desde o verão do ano passado.

Desde essa altura que Iva tem assumido funções para a estação de Queluz de Baixo, entre as quais cobrir alguns dos mais importantes eventos norte-americanos.