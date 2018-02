Ana Filipe Silveira Hoje às 09:33, atualizado às 09:38 Facebook

Depois de nove meses de silêncio, de muitas dúvidas dos fãs e de afastamento das redes sociais, Kylie Jenner anunciou que tinha sido mãe de uma menina. Para compensar os admiradores, partilhou também um vídeo em que resume as emoções por que passou durante este período.

Do momento em que a própria veio ao mundo, a 10 de agosto de 1997, até ao nascimento da filha, no passado dia 1. Kylie Jenner remeteu-se ao silêncio nos últimos nove meses, optando por viver a sua primeira gravidez afastada dos holofotes. Falou este domingo pela primeira vez para anunciar que já é mãe e, para compensar os fãs, partilhou um vídeo que resume as suas emoções ao longo da gestação.

Uma filmagem com mais de 11 minutos que regista momentos especiais como a primeira ecografia, os pontapés do bebé ainda dentro do útero, o guarda-roupa, mensagens de familiares, o "babyshower", a chegada à maternidade, a alegria do pai - o rapper Travis Scott -, o parto...

"Para a nossa filha", legendou a modelo, de 20 anos, na partilha do vídeo no YouTube, que mostra ainda as primeiras imagens da terceira filha de Kim Kardashian e Kanye West. Chicago West nasceu a 15 de janeiro e juntou-se aos outros filhos deste casal, North e Saint West, de quatro e dois anos, respetivamente.

Já Khloé Kardashian, grávida pela primeira vez, partilhou no Instagram uma fotografia em que surge ao lado da irmã e na qual ambas mostram as suas barrigas. Veja-a na galeria acima.