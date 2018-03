As primeiras imagens da filha de José Sá e Raquel Jacob

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:03 Facebook

O guarda-redes do F.C. Porto mostrou, orgulhoso, a sua primeira filha. A bebé nasceu este sábado, chama-se Maria Leonor e é fruto da relação do jogador com a ex-moranguita Raquel Jacob.

Sem palavras mas com um sorriso rasgado. Momentos depois de ver a sua primeira filha nascer, José Sá partilhava com os seguidores o primeiro registo fotográfico da pequena Maria Leonor, fruto da sua relação com Raquel Jacob.

O parto aconteceu no dia previsto e foi a tia Catarina Jacob, também ex-atriz da série da TVI "Morangos com Açúcar", a dar a novidade nas redes sociais.

Já a mãe da recém-nascida publicou, também através do Instagram, uma imagem sua na mesa de parto, já com Maria Leonor nos braços. "Sou tão abençoada. Obrigada, meu Deus", legendou.

Enquanto José Sá abraçava esta nova fase da sua vida, o F.C. Porto jogava contra o Boavista para a Primeira Liga. Venceu o encontro por 2-0.