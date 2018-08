As primeiras palavras de Demi Lovato após overdose de heroína

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:33 Facebook

A cantora norte-americana partilhou um texto nas redes sociais no qual confirma a sua adição de drogas e garante "continuar a lutar" pela recuperação. Demi Lovato está internada há cerca de duas semanas no Hospital Cesars-Sinai, em Los Angeles.

"Sempre fui transparente em relação à minha jornada contra o vício", começa por escrever a artista numa carta aberta publicada nas redes sociais. Na mesma, Lovato diz ter aprendido que a adição é uma doença que "não desaparece ou desfaz com o tempo" e explica que precisa "continuar" a lutar para se livrar das drogas, "o que ainda não aconteceu".

Internada há cerca de duas semanas depois de sofrer uma overdose de heroína, a intérprete, de 25 anos, aproveitou a missiva para "agradecer a Deus" por a "manter viva", aos fãs "por todo o seu amor e apoio" que tem recebido, à família, à sua equipa artística e ao [Hospital] Cesars-Sinai. "Sem eles eu não estaria aqui a escrever esta carta".

"Preciso de tempo para me tratar e focar na minha sobriedade e na estrada para a recuperação. O amor que vocês todos me mostraram nunca será esquecido", acrescenta Demi Lovato, terminando com uma garantia: "Vou continuar a lutar".