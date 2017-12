As primeiras palavras de Dulce Félix após o nascimento da filha

Ana Filipe Silveira Hoje às 09:52 Facebook

Matilde nasceu há quatro dias e a mãe, a maratonista Dulce Félix, reagiu pela primeira vez à sua chegada esta sexta-feira. Foi na rede social Instagram, com uma fotografia da família à saída do hospital.

O Natal deste ano vai ter um sabor especial para Dulce Félix e o marido, o também atleta do Benfica Ricardo Ribas. O casal viu nascer o seu primeiro rebento na passada terça-feira, um "momento lindo" no qual a desportista diz ter-se emocionado "tanto, tanto".

No seu perfil do Instagram, Dulce Félix afirmou que a sua vida "passou a ter outro sentido" desde o dia 19 do presente mês. "Sou mãe de uma linda princesa, Matilde, que chegou ao Mundo com 4,145 quilos e 50,5 cm...", acrescentou a maratonista do clube da Luz na legenda de uma imagem em que surge ao lado do companheiro, segurando a cadeira que transporta a bebé.

A atleta termina a mensagem agradecendo "a todos pelo carinho" demonstrado nas várias mensagens que o casal recebeu ao longo desta semana através das redes sociais.

Considerada uma das melhores maratonistas portuguesas da atualidade, Dulce Félix foi a melhor portuguesa nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, e falhou recentemente os Mundiais de atletismo, em agosto, por se encontrar grávida.