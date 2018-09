As primeiras palavras de Rita Pereira sobre a gravidez

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:00 Facebook

Escolheu as redes sociais para dar a notícia aos fãs, mas foi através da agência que a representa que fez chegar as suas primeiras impressões sobre a fase feliz que atravessa.

"Eu e o Guillaume estamos muito felizes e entusiasmados com esta nova fase das nossas vidas", começa por dizer Rita Pereira sobre aquela que é a sua primeira gravidez.

Em comunicado, a atriz da TVI refere que este "é um bebé muito desejado" por si e pelo namorado, o basquetebolista e produtor musical Guillaume Lalung, mas também "pelo público tão fiel desde o início" da sua carreira". "Queria muito dar esta notícia", acrescenta.

Para os próximos meses, Rita, de 36 anos, vai procurar vivê-los "de forma natural, com tranquilidade e muito amor" e promete "partilhar no Instagram e no Facebook alguns" desses "momentos".

No final, um pedido: "Compreensão de todos para que consigamos assegurar que o capítulo que se avizinha seja de paz para a nossa família".

Rita pode ser vista atualmente na novela "A Herdeira", cujas gravações já terminaram.

