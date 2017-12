As primeiras palavras de Salvador Sobral após a cirurgia

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:13, atualizado às 10:14 Facebook

Salvador Sobral falou publicamente pela primeira vez desde que foi submetido a um transplante cardíaco. As palavras são dirigidas aos fãs, a quem agradece as mensagens recebidas no dia do seu aniversário.

Numa publicação feita na sua página oficial de Facebook, que começa com a explicação de que as palavras são do intérprete de "Amar Pelos Dois", o cantor responde a quem enviou "muitos vídeos, cartas e e-mails" esta quinta-feira, felicitando-o pelo 28.º aniversário.

"Que felicidade! Obrigado por todos os desejos de parabéns e de melhoras!", afirma Salvador Sobral, que "em jeito de agradecimento" partilha um tema musical, a sua "última obsessão": "Ouço-a 10 vezes por dia e inspira-me muito. Música de Don Mclean e letra lindíssima inspirada no Van Gogh. A versão é soberba, do James Blake."

O dia de aniversário foi passado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde o primeiro vencedor português do Festival Eurovisão da Canção recupera da intervenção cirúrgica por que passou a 8 de dezembro.

Na última nota sobre o estado clínico de Salvador Sobral, dada pelos seus representantes na véspera de Natal, foi anunciado que o cantor "abandonou a Unidade de Cuidados Intensivos, encontrando-se agora nos Cuidados Intermédios". "A sua recuperação, que será longa, continua a evoluir de forma muito positiva", acrescenta a missiva.