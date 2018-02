As Spice Girls vão regressar, mas não se esperam novas músicas

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:14, atualizado às 15:42 Facebook

Os fãs daquela que foi a mais impactante "girls band" dos anos 90 entraram em delírio quando, esta sexta-feira, Victoria Beckham publicou no Instagram uma fotografia sua ao lado de Melanie C, Mel B, Emma Bunton e Geri Horner. Irão as Spice Girls regressar? Sim, mas não nos mesmos moldes de antigamente.

Andam em reuniões desde o verão do ano passado, mas não será para trazer de novo a banda feminina aos palcos nem para editar um novo disco de originais. Depois de meses de ansiedade, Victoria Beckham, Melanie C, Mel B, Emma Bunton e Geri Horner mostraram-se juntas no Instagram, num encontro que aconteceu esta sexta-feira. No entanto, o regresso das Spice Girls far-se-á em moldes diferentes daquele a que a maioria dos fãs espera.

Será para o lançamento de um novo álbum, sim, mas um álbum de compilação com os seus sucessos anteriores. O grupo estará ainda a preparar um especial televisivo.

"Ficamos sempre emocionadas com a quantidade de interesse nas Spice Girls que existe em todo o mundo", afirmou o grupo em comunicado. "Muitas possibilidades excitantes que mais uma vez vão abarcar a essência original das Spice Girls, ao mesmo tempo que reforçam a nossa mensagem de empoderamento feminino para as gerações futuras", garantem na mesma nota.

O "The Sun" já o tinha escrito em novembro e volta agora a afirmar que o programa de televisão será para ser emitido na China e que, com estes novos projetos, cada Spice Girl irá faturar qualquer coisa como 11 milhões de euros.

Esta não será a primeira vez que a banda britânica se reúne depois do seu fim, em 2001. Em 2007, as Spice Girls fizeram "uma despedida como os fãs a mereciam" com uma última digressão.