Ashton Kutcher e Mila Kunis não vão deixar a herança aos filhos

Wyatt, de três anos, e Dimitri, de um, não vão ter direito à fortuna dos pais, Ashton Kutcher e Mila Kunis. A revelação foi feita pelo ator numa entrevista, na qual manifestou o desejo de doar a herança a causas sociais.

O casal de atores prefere motivar os filhos a lutar pelos objetivos, embora admita a possibilidade de investir em algum negócio por eles, desde que haja um plano devidamente definido. A revelação foi feita por Ashton Kutcher, em entrevista ao programa "Armchair Expert".

"Não lhes vamos deixar nada de dinheiro. Quando chegar o momento, vamos doar tudo o que temos a causas sociais", disse o intérprete. "Claro que, quando crescerem e quiserem montar um negócio, vou sempre investir desde que haja uma boa ideia por trás. Mas não queremos que fiquem à espera de uma herança."

Kutcher prefere que Wyat e Dimitri lutem para "ter o que já tiveram ou, pelo menos, uma parte".

Ashton Kutcher e Mila Kunis não são as primeiras figuras públicas a assumir esta posição. Também Elton John, Gordon Ramsay ou Simon Cowell admitiram, no passado, não estarem a planear deixar as fortunas aos seus filhos.