Asia Argento: "As pessoas dizem que eu matei Anthony Bourdain"

Na sua primeira entrevista desde o suicídio do namorado, o "chef" Anthony Bourdain, Asia Argento revela que várias pessoas a responsabilizaram pela morte. E revela: "Eu traía o Anthony Bourdain, mas ele também me traía."

Esta é a primeira vez que Asia Argento fala publicamente desde que o seu namorado, o famoso "chef" Anthony Bourdain, cometeu suicídio, em junho último. E também a primeira desde que foi formalmente acusada de assédio sexual por um menor. Em conversa com o "Daily Mail", a artista italiana confessa que várias pessoas - inclusive grupos organizados de internautas - a acusam de ter levado Bourdain à morte, devido às suas traições.

"Dizem que eu o assassinei. Que o matei. Percebo que o mundo tenha de encontrar uma razão. Eu também gostaria. As pessoas precisam de pensar que ele se matou por algo como isto. Mas ele também me traía. Não era um problema para nós", assegurou Argento.

"Ele era um homem que viajava 265 dias por ano. Quando nos víamos, retirávamos um prazer enorme da presença um do outro, mas não somos crianças. Somos adultos. Aquilo de que me arrependo é o facto de ele ter sentido tanta dor e de eu não me ter apercebido. Não vi e, por isso, vou-me sentir culpada para o resto da minha vida", desabafou ainda a atriz de 43 anos.

Quando descobriu que Anthony Bourdain havia cometido suicídio - a 8 de junho, num hotel em França - Asia Argento admite ter ficado petrificada. "Não conseguia falar, não conseguia chorar e depois comecei aos gritos. Senti-me num abismo."

O casal conheceu-se em 2016, depois de Asia Argento ter participado num episódio do programa documental de Bourdain, "Parts Unknown".