Mario Testino deixa de fotografar família real por acusações de assédio sexual

Mario Testino viu a sua colaboração com a família real britânica ser suspensa, um dia depois de ter sido afastado pela diretora da revista "Vogue" na sequência de acusações de assédio sexual.

Acusado de assédio por vários modelos e ex-modelos, Mario Testino volta a sofrer um duro golpe a nível profissional. O peruano era o fotógrafo de eleição da monarquia britânica e seria ele a fotografar o casamento do príncipe Harry e da atriz Meghan Markle, no próximo mês de maio, algo que já não vai acontecer, escreve o "The Telegraph".

Testino é um dos mais reputados fotógrafos de moda do mundo e foi acusado de comportamentos inapropriados em sessões fotográficas. Num artigo que reuniu 13 testemunhos de modelos e assistentes do fotógrafo, o "The New York Times" noticiou que era comum o peruano pedir aos modelos que se deixassem fotografar nus.

Na sequência da notícia publicada este sábado, a "Vogue" emitiu um comunicado assinado pela diretora, Anna Wintour, no qual "suspende a relação profissional" com Mario Testino e Bruce Weber, também ele acusado de assédio, nomeadamente "comportamento sexual coercivo".

Mario Testino, de 63 anos, tem uma relação próxima com a monarquia britânica, tendo sido ele o responsável pelas fotografias de alguns dos momentos mais relevantes na história dos Windsor, como o anúncio do noivado do príncipe William com Kate Middleton e o batizado da princesa Charlotte. Foi também Testino quem fotografou os príncipes Harry e William desde o seu nascimento.

Até ao momento, não é conhecida qualquer reação pública por parte da família real.