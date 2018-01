Meryl Streep admite que foi vítima de assédio sexual mas que perdoou

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:56 Facebook

Meryl Streep confessou pela primeira vez que também ela foi vítima de assédio sexual e que sofreu com esses episódios. Porém, não vai denunciar a identidade dos agressores porque não quer estragar a vida a pessoas que, agora, "têm outra maturidade".

Numa entrevista ao "The New York Times", a atriz mais nomeada de sempre para os Óscares falou sobre os casos de assédio sexual que abalaram Hollywood. "Vivi coisas, sobretudo quando era jovem e bonita. Antigamente, quando todos consumiam cocaína, havia muitos comportamentos indesculpáveis. Mas agora que as pessoas são mais velhas, e estão mais sóbrias, tem de haver perdão e isso é o que penso sobre o assunto", afirmou Meryl Streep, admitindo que também foi vítima de assédio sexual, sem, contudo, querer entrar em pormenores.

"Sofri muito, mas não quero estragar a vida de pessoas que agora têm outra maturidade. Não quero mesmo. Penso que, se o mundo tem de continuar, temos de arranjar uma forma de trabalhar juntos", acrescentou.

A atriz falou ainda sobre a polémica interação com o ator Dustin Hoffman, que viu recentemente o seu nome associado ao escândalo que envolveu Harvey Weinstein e que também foi acusado de assédio sexual mais do que uma vez, afirmando que este "ultrapassou os limites" quando lhe bateu no filme "Kramer vs Kramer", em que contracenaram juntos.

"Quando se é ator e se está numa cena é preciso que nos sintamos livres. Tenho a certeza de que já magoei pessoas sem querer em cenas físicas. Isso é perdoável até um certo ponto. Mas este foi o meu primeiro filme e foi a minha primeira cena no meu primeiro filme e ele simplesmente deu-me uma estalada. E é possível ver isso no filme. Ele ultrapassou os limites. Mas acho que essas coisas estão a ser corrigidas. Elas vão ser corrigidas porque as pessoas já não as aceitam. Isso é bom", declarou Streep.

Recorde-se que, já numa anterior entrevista à revista "Time", Meryl Streep acusou Hoffman de lhe ter apalpado o peito no primeiro encontro entre os dois atores, em 1979. Um representante da atriz garantiu, mais tarde, que o artigo em questão não fez uma fiel descrição desse encontro, embora tenha existido, de facto, uma ofensa pela qual Dustin Hoffman, agora com 80 anos, já pediu desculpa.

Sobre os alegados crimes praticados por Harvey Weinstein, nesta entrevista ao "The New York Times", Meryl Streep voltou a confirmar que não tinha conhecimento da conduta do produtor de cinema. "Não sabia que ele estava a abusar de pessoas. Ele nunca me convidou para um quarto de hotel". Esta afirmação vem ao encontro do que Meryl Streep havia dito em dezembro, mostrando-se magoada com as palavras Rose McGowan, vítima de Weinstein, que insinuou que a atriz sabia dos abusos e se manteve em silêncio.