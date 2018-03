Assunção Cristas e Bárbara Guimarães esperadas em homenagem a vereadora assassinada

Dúlio Silva Hoje às 13:01 Facebook

Dezenas de figuras públicas são esperadas, esta segunda-feira, num encontro que visa homenagear Marielle Franco, vereadora que foi assassinada, na quarta-feira, na região central do Rio de Janeiro, no Brasil.

Da política à música. Da representação à apresentação. São mais de 80 as mulheres vindas de diferentes quadrantes da sociedade e que são aguardadas na Praça Luís de Camões, em Lisboa, para um tributo à vereadora carioca de 38 anos que foi baleada com quatro tiros na cabeça, acabando por sucumbir aos ferimentos.

As apresentadoras Bárbara Guimarães e Vanessa Oliveira, as atrizes Diana Chaves, Filomena Cautela, Inês Herédia, Jessica Athayde, Joana de Verona, Lúcia Moniz, Maria João Bastos, Maria Rueff, Mariana Monteiro, Mariana Pacheco e Paula Lobo Antunes, as cantoras Capicua, Gisela João, Mafalda Veiga, Maria Gadú, Raquel Tavares e Susana Félix, as jornalistas Clara de Sousa, Leonor Xavier, Maria Elisa Domingues e Pilar del Río e as políticas Assunção Cristas, Catarina Martins, Edite Estrela, Isabel Moreira, Joana Mortágua, Leonor Beleza, Mariana Mortágua, Maria de Lurdes Rodrigues e Marisa Matias são alguns dos nomes avançados para esta manifestação.

A lista de mulheres aguardadas na Praça Luís de Camões foi divulgada pela apresentadora Rita Ferro Rodrigues, cofundadora da Associação Feminista Capazes, que também deverá estar presente nesta homenagem.

O encontro está marcado para esta segunda-feira, dia 19, a partir das 18.00.