Athayde treina "com limitações" para o "Dança com as Estrelas"

Os treinos para a quarta edição do programa de dança da TVI já começaram e Jessica Athayde, grávida pela primeira vez e ainda nos primeiros três meses de gestação, lança-se nesta aventura "com algumas limitações".

A participação da atriz da TVI no "Dança com as Estrelas", que se estreia a 9 de dezembro, está limitada. Isto porque Jessica Athayde, que espera o seu primeiro bebé - o segundo de Diogo Amaral - está ainda no "período de vulnerabilidade" da gestação.

Apesar de tudo, garante estar "super feliz" por entrar nesta aventura. "Realmente, dançar faz sempre bem à alma", escreveu no Instagram, ao partilhar uma imagem sua em pleno treino, ao lado do bailarino Renato Barros Nobre.

Foi na terça-feira que Jessica Athayde e Diogo Amaral noticiaram estar à espera do primeiro fruto da sua relação. "Estou, de facto, grávida, estou muito bem de saúde mas ainda muito no início da minha primeira gravidez", revelou a atriz, justificando o anúncio antecipado da sua primeira gestação por ter sido "confrontada com o facto de uma revista estar a preparar uma notícia sobre este assunto".

Diogo Amaral já é pai de Mateus, de quatro anos, fruto do anterior relacionamento com a também atriz Vera Kolodzig.