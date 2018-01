Ator acusado de abuso sexual depois de denunciar casos de pedofilia

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:52 Facebook

Corey Feldman está a ser investigado depois de ter sido acusado de abuso sexual. O ator mostrou-se indignado com a acusação, uma vez que foi o responsável por denunciar vários casos de uma rede de pedofilia em Hollywood.

O intérprete, de 46 anos, responsável por denunciar uma rede de pedofilia em Hollywood de que diz ter sido vítima enquanto criança, e que deu início a uma campanha de angariação de fundos para a produção de um documentário sobre esse crime na indústria cinematográfica, foi acusado de abusar sexualmente de uma mulher.

"No passado dia 8 de janeiro, tivemos uma vítima do sexo feminino que apresentou um relatório policial de abuso sexual e o suspeito é nomeado como Corey Feldman", declarou um responsável do Departamento da Polícia de Los Angeles ao site " Page Six". "O incidente ocorreu a 4 de fevereiro de 2017. Estamos a investigar", anunciou ainda, referindo que não possui mais informações sobre o caso.

O ator, conhecido pelos seus trabalhos realizados durante a infância, em filmes como "Os Goonies" (1985), "Conta Comigo" (1986) e "Os Garotos Perdidos" (1987), reagiu esta quarta-feira às acusações e não hesitou em contradizer as informações.

"Corey Feldman nega veemente essas acusações flagrantes", disse, em comunicado, um representante do ator, acrescentando que "isto vai contra tudo aquilo em que" o intérprete acredita "e pelo qual tem lutado: a proteção das vítimas e o fim dos comportamentos inadequados para com crianças e adultos".

Recorde-se que um dos nomes acusados por Corey Feldman, que já disse várias vezes que a pedofilia continua a ser o "segredo número um" em Hollywood, foi o do ator Jon Grissom, durante uma entrevista ao programa "Dr. Oz".