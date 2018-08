Ator Anthony Hopkins não fala com a filha há vinte anos

Ana Filipe Silveira 22 Maio 2018 às 14:31 Facebook

Twitter

É o seu papel de Rei Lear no filme homónimo, que se estreia no Reino Unido a 28 de maio, que motivou a questão e levou a uma resposta surpreendente da parte de Anthony Hopkins: o ator britânico não fala com a sua única filha desde, pelo menos, o final dos anos 1990.

Em "Rei Lear", que se estreia na BBC no próximo dia 28, Anthony Hopkins protagoniza uma história pautada por crises familiares, nomeadamente no que diz respeito ao relacionamento com as filhas. Fora dos ecrãs, não vive uma história muito diferente. O ator de 80 anos confessou não falar com a sua única filha, Abigail Harrison, há vinte anos.

"As pessoas separam-se. As famílias dividem-se e a nossa vida continua. As pessoas fazem escolhas", afirmou o intérprete, admitindo não se importar com esse afastamento. "Não me importo de uma forma ou de outra. A vida é dura".

Hopkins admitiu ainda não saber sequer que se já é avô: "Não faço ideia".

Abigail Harrison tem atualmente 48 anos e é atriz, compositora e diretora teatral. Mudou o seu apelido para conseguir fazer carreira independente do pai, considerado um dos melhores intérpretes da sua geração. Educada pela mãe, Petronella Barker, de quem o ator se divorciou em 1972, chegou a contracenar com Hopkins em "Dois Estranhos, Um Destino" e "Os Despojos do Dia", ambos filmes de 1993.