Ator brasileiro Alexandre Borges assume romance com portuense

O conhecido ator brasileiro Alexandre Borges deixou-se fotografar ao lado da portuguesa Tatiana Coelho, confirmando, assim, o romance que lhe foi apontado, há quatro meses, com a fotógrafa.

O galã das novelas da TV Globo, de 52 anos, não se pronunciou sobre o relacionamento com a também produtora, de 40, mas os beijos que lhe deu publicamente não deixaram margem para dúvidas, dando razão à imprensa brasileira, que avançou, em novembro do ano passado, com a nova paixão do ator.

As fotografias que comprovam a cumplicidade entre o casal foram captadas na noite de estreia da peça de teatro "Palhaços", protagonizada por Dedé Santana e Fioravante Almeida e na qual Alexandre Borges assume os papéis de encenador e produtor.

Quando, há quatro meses, o reputado cronista Leo Dias noticiou o romance, a informação de que dispunha era a de que o brasileiro e a portuguesa se tinham casado e que os dois viviam juntos em Bela Vista, São Paulo. O enlace não foi, contudo, confirmado pelo intérprete.

Esta é a primeira relação que se conhece a Alexandre Borges desde que foi oficializada a separação da atriz brasileira Júlia Lemmertz, com quem o ator era casado desde 1993 e com quem tem um filho, Miguel, de 17 anos.

A produtora e fotógrafa Tatiana Coelho é natural do Porto. Mora no Brasil desde 2011.