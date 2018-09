Ator da série "Sons of Anarchy" morre aos 48 anos

João Manuel Farinha Hoje às 10:33 Facebook

Twitter

O ator Paul John Vasquez, particularmente conhecido pela sua participação na série "Sons of Anarchy", morreu na noite de segunda-feira nos Estados Unidos.

O intérprete, de 48 anos, foi encontrado inconsciente em casa do pai, na cidade de San José, na Califórnia. Chamados ao local, os paramédicos ainda o tentaram reanimar, mas sem sucesso.

Embora ainda não tenha sido revelada qual a causa da morte, o site TMZ noticiou que Paul Vasquez poderá ter morrido de ataque cardíaco.

"Esta notícia é uma surpresa para nós", confessou um representante do ator à revista "People". "Os nossos corações estão pesados. Ele era um homem gentil, criativo e amoroso. Vai fazer muita falta".

Ator, escritor e também produtor, um dos maiores trabalhos de Paul John Vasquez na área da representação foi a participação na série "Sons of Anarchy". "CSI: Nova Iorque" e "How I Met Your Mother" foram outras das séries em que participou.