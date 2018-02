Ator de "Anatomia de Grey" separa-se após 14 anos de casamento

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:24 Facebook

Twitter

A atriz e modelo Rebecca Gayheart e o ator Eric Dane, que se tornou popular com a participação na série "Anatomia de Grey", estão em processo de divórcio. O agora ex-casal estava junto há 17 anos.

Foi Rebecca Gayheart quem deu entrada, na passada sexta-feira, com os papéis para oficializar a separação. O site The Blast adianta as provas, escrevendo ainda que a atriz e modelo pede a guarda partilhada das duas filhas e uma pensão de alimentos.

Eric Dane, de 45 anos, e Rebecca Gayheart, de 46, contraíram matrimónio em 2004, após três anos de namoro. A relação durava, portanto, há 17 anos e dela resultaram dois frutos: Billie, de sete, e Georgia, de seis.

Considerada uma das personagens mais desejadas pelo público feminino de "Anatomia de Grey", o ator de que deu vida a Mark Sloan (ou Dr. McSteamy) em "Anatomia de Grey", volta a estar livre para amar. Após seis anos a dar vida a esta personagem no drama médico da ABC, Eric Dane abandonou a série em 2012.

O seu mais recente projeto é "The Last Ship", em que dá vida ao protagonista da história. A série, exibida no canal TNT desde 2014, já conta com cinco temporadas.