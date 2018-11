Ator de "Better Call Saul" admite ter amputado a própria mão

Carolina Morais Hoje às 12:20 Facebook

Todd Latourette, ator da série "Better Call Saul", revela que há 17 anos, durante um surto psicótico, amputou a própria mão de forma a poder alegar ser veterano de guerra. Tudo isto para conseguir mais trabalho em cinema e televisão.

Qual foi a maior loucura que já cometeu para conseguir um trabalho? Seja qual for, provavelmente não superará a de Todd Latourette. Este ator, que aparece num dos mais recentes episódios de "Better Call Saul", alegava até agora ser veterano de guerra e ter perdido a mão em combate. Esta semana, decidiu acabar com a mentira e deixar tudo em pratos limpos.

Em entrevista ao canal KOB4, Latourette revela que é bipolar e que há 17 anos, numa altura em que não tomava os seus medicamentos, decidiu amputar e cauterizar o próprio braço. "Cortei a minha mão com uma serra elétrica. A minha mente estava a sofrer um surto psicótico", reconhece.

E o mais surpreendente é que a "estratégia" funcionou. Daí em diante, conseguiu alguns trabalhos em televisão e cinema, mais recentemente no aclamado "spinoff" de "Breaking Bad". Só que agora garante estar farto de alimentar esta mentira. "Foi indigno. Estou a matar a minha carreira ao dizer isto."

Com esta confissão, não espera ser perdoado mas sim encorajar outras pessoas que sofram de doenças mentais a aceitarem e serem sinceros acerca da sua condição. "Está nas vossas mãos o poder de tomar a medicação, de manhã ou à noite. O meu percurso de vida não tem de ser o vosso."