Ator de "Feiticeiros de Waverly Place" detido por levar arma para o aeroporto

David Henrie, ator que ficou conhecido na série "Feiticeiros de Waverly Place", do Disney Channel, foi detido, esta segunda-feira, por levar uma arma de fogo devidamente carregada para o aeroporto de Los Angeles.

O intérprete, de 29 anos, foi detido na manhã de segunda-feira no aeroporto de Los Angeles, depois de as autoridades terem revistado a mala que trazia consigo e terem encontrado uma arma. Henrie foi detido mas acabou por ser libertado e terá de se apresentar em tribunal em breve, segundo a revista "Variety".

Horas depois do sucedido, o ator pediu desculpa através das redes sociais e assumiu que levar uma arma carregada para o aeroporto foi um erro. "Involuntariamente, levei para o aeroporto a minha arma, que é legal e está registada em meu nome. Peço desculpa por qualquer problema causado", pode ler-se no comunicado partilhado pelo ator no Twitter.

"Mais do que tudo, sinto-me humilhado e envergonhado por isto ter acontecido. Mas estou grato à autoridade portuária, à policia de Los Angeles e a todos os envolvidos pela gentileza e profissionalismo ao longo deste processo", concluiu.

David Henrie ficou conhecido pela participação em "Feiticeiros de Waverly Place" - em que contracenou com Selena Gomez - e "Foi Assim que Aconteceu", série da CBS. O ator foi notícia recentemente por ter anunciado que vai ser pai pela primeira vez.