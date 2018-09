Ator de "Feiticeiros do Waverly Place" vai ser pai pela primeira vez

NA Hoje às 15:47 Facebook

O ator norte-americano David Henrie vai ser pai pela primeira vez. O anuncio da paternidade, bem como do sexo da criança, foi feito através das redes sociais.

É conhecido por ter participado em séries como "Feiticeiros do Waverly Place" e "Foi Assim que Aconteceu" e vai agora ser pai pela primeira vez. David Henrie anunciou, esta quarta-feira, que, juntamente com a mulher, Maria Cahill, estão à espera de uma menina.

"É uma rapariga!",começou por escrever o ator no Instagram. "Vou ser pai! Estou tão assoberbado com felicidade que tive de partilhar com vocês. (...) Depois de me casar, a minha vida ganhou um novo significado e importância, que são indescritíveis. Nunca tinha sentido isto, fez de mim uma pessoa melhor. Mal posso esperar por saber o que a paternidade me vai trazer".

David Henrie revelou ainda que mal pode esperar para que a filha tenha idade suficiente para o poder ver em programas de televisão. "Mal posso esperar para a sentar no sofá e para a fazer ver "Foi Assim que Aconteceu".