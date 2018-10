Ator de "Game of Thrones" casa-se com namorada de longa data

AFS Hoje às 10:42 Facebook

O ator islandês Hafþór Júlíus Björnsson, o Gregor Clegane da série "A Guerra dos Tronos", casou-se com Kelsey Morgan Henson, namorada de longa data, numa discreta cerimónia realizada este fim de semana na Islândia.

Conhecido pela sua impressionante condição física, Hafþór Júlíus Björnsson provou que o amor não é medido pelo tamanho do corpo. O ator, que tem 2,06 metros de altura, casou-se com a namorada Kelsey Henson, de apenas 1,57 metros.

Nas fotografias partilhadas no Instagram e nas quais aparecem juntos, esse pormenor é evidente, mas notório é também o sentimento especial que nutrem pelo outro. De modo a assinalar a ocasião, o Gregor Clegane da série "Game of Thrones" partilhou uma imagem naquela rede social, na qual surge a levantar a agora mulher, e uma dedicatória.

"É com um grande prazer que eu chamo agora a Kelsey Morgan Henson de minha mulher! Tenho de segurar esta linda mulher nos altos e baixos no resto das nossas vidas! Estou muito feliz por todas as aventuras que vamos enfrentar, lado a lado, no futuro".

Por outro lado, recorrendo à sua própria conta no Instagram, Kelsey também não foi capaz de deixar passar a data em branco. "Estou ansiosa por puxar este homem grande para o resto da minha vida. Amo-te agora e para sempre e prometo ficar ao teu lado independentemente do que a vida nos trouxer", escreveu a mulher de Björnsson.

Eleito em maio como o "Homem Mais Forte do Mundo", numa competição organizada nas Filipinas, o intérprete já foi pai por uma vez, de Theresa Líf, fruto da relação que manteve com a designer Thelma Steimann. Foi precisamente esta mulher que, no ano passado, o acusou de ter sido violento com ela durante os anos que passaram juntos.