Ator de "Glee" deixa apelo após morte de Mark Salling

Após Mark Salling ter sido encontrado morto num rio em Sunland, em Los Angeles, ninguém esqueceu as acusações de que o ator era alvo. O colega no elenco de "Glee" Tim Davis pediu para que se parasse com os comentários cruéis.

"Hoje [terça-feira, 30 de janeiro] perdemos outro membro do elenco de 'Glee'. Sim, ele cometeu crimes contra crianças. Sim, foi horrível. Mas o Mark Salling era um homem corrompido, sem dúvida que terá sido vítima de abusos. Eu adorava o Mark e fico triste pela dor dos pais."

Foi assim que Tim Davis se referiu à morte do colega na rede social Twitter, motivado pelos muitos comentários de seguidores que, nas publicações em que outros atores, como Paris Barclay ou Matthew Morrison, lamentavam a morte do colega de profissão, não esqueceram as acusações de que Mark Salling era alvo.

O ator terminou a mensagem deixando ainda um apelo. "Parem com os comentários cruéis".

Mark Salling era acusado de ter em sua posse conteúdos de pornografia infantil e aguardava a sentença, que iria ser conhecida dentro de cinco semanas. O ator, que ficou conhecido pela participação na série "Glee", foi encontrado morto num rio, na Califórnia. Tinha 35 anos.