Ator de "The Greatest Showman" luta pela vida no hospital

Sam Humphrey, que participou no filme "The Greatest Showman", vai ser submetido a uma cirurgia de alto risco no Hospital de Los Angeles.

O intérprete está a sofrer de complicações da doença de Crohn que foi agravada pela displasia esquelética, mais conhecida por nanismo, que lhe afeta o crescimento dos ossos e articulações.

A família do ator, de 24 anos, já confirmou que Sam vai ser operado, sendo que está internado há já várias semanas. "O Sam está sob o cuidado de alguns dos melhores médicos do mundo e vai sujeitar-se a uma cirurgia de alto risco", foi dito num comunicado à imprensa.

O ator já tinha falado à imprensa australiana sobre as dificuldades de viver com doenças crónicas, bem como das complicações que lhe causaram a nível de saúde mental. "Sentia-me sem esperança e deprimido. Não sabia qual era o propósito de viver se tinha uma esperança de vida reduzida. Pensei em matar-me algumas vezes, mas caso levasse isso avante, destruiria a minha família e os meus amigos, portanto nunca consegui fazê-lo".