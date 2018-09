Ator de Titanic detido depois de agredir violentamente a ex-namorada

Nuno Azinheira 03 Junho 2018 às 16:27 Facebook

Mark Chapman, um dos atores que fez parte do elenco de "Titanic", em 1997, foi detido depois de ter agredido física e verbalmente a ex-namorada.

O caso aconteceu depois de o ator e Tara Pirnia terminarem o relacionamento que os unia há cerca de cinco anos. A agora ex-namorada de Mark pediu-lhe para este apagar fotografias íntimas do seu telemóvel e terá sido aqui que tiveram origem os atos de violência.

De acordo com informações avançadas pelo site TMZ, Chapman, de 63 anos, agarrou a ex-namorada pelo pescoço e atirou-a ao chão, ao mesmo tempo que a insultava e afirmava que a queria ver morta. Só depois de Tara o conseguir morder numa das mãos é que o ator a libertou.

No seguimento do incidente, que ocorreu em março, o artista, que desempenhou o papel de oficial Henry Tingle no filme realizado por James Cameron, partiu para a Califórnia mas devido à queixa avançada por Tara Pirnia, 20 anos mais nova, acabou detido pelas autoridades.

Mark Chapman está impedido de se aproximar da ex-companheira e deve manter-se a, pelo menos, 200 metros de distância.