Ator de "Velocidade Furiosa" investigado por maus tratos à filha

O ator Tyrese Gibson está a ser investigado pelo departamento de proteção de crianças de Los Angeles, nos EUA, depois de a ex-mulher, Norma Gibson, o ter acusado de maus tratos à filha Shayla.

A ex-mulher de Gibson acusa-o de ter batido na filha de dez anos entre 12 a 16 vezes, alegadamente, por pensar que esta tinha tirado dinheiro do seu próprio mealheiro, em vez de o guardar.

Na sequência das acusações foi emitida uma ordem de restrição temporária contra o ator de "Velocidade Furiosa". Segundo o site TMZ, Norma está a tentar obter uma ordem de restrição permanente, uma vez que está preocupada que Tyrese leve Shayla para o Dubai.

Tyrese Gibson nega todas as acusações e diz que a ex-mulher quer vingar-se por ele se ter casado de novo. "Eu rezei para que o teu coração se cure e possamos viver as nossas vidas separada e pacificamente em nome da nossa filha. Existe alguém para todos - Norma, eu sei que tu consegues ver isso, desculpa por me ter casado de novo, desculpa por não ter resultado. Sinto muito que não tenhas conseguido encontrar outro homem desde que nos separamos (...)", escreveu o intérprete como legenda de uma fotografia de ambos partilhada no Instagram.

O ator fez ainda outra publicação a defender-se das acusações. "Um dia, nós vamos rir, a beber chá, lembrando-nos de como tentaram colocar-nos um contra o outro. Mas isso só solidificou ainda mais o nosso tempo de vida".

Gibson e Norma foram casados entre 2007 e 2009 e o ator voltou a casar-se em março deste ano com Samantha Lee.