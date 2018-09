Ator detido em Las Vegas por posse de drogas e resistência às autoridades

Ana Filipe Silveira 07 Junho 2018 às 11:34 Facebook

Twitter

Orlando Brown, conhecido pela participação em "That's So Raven", da Disney Channel, está de novo em apuros com a justiça. O ator foi detido por posse de droga em Las Vegas e resistência às autoridades.

De acordo com o porta-voz da Polícia Metropolitana, Brown chegou de táxi a um motel daquela cidade e saiu pouco tempo depois. Aí, foi abordado por agentes da polícia local, mas tentou resistir à detenção. Na sua posse, o artista tinha vários tipos de drogas.

Esta não é a primeira vez que o ator é detido. No início do ano, também foi preso depois de se envolver numa disputa familiar entre a namorada e a mãe desta.

Orlando Brown nasceu em Los Angeles, há 30 anos, e ficou mundialmente famoso depois de interpretar o papel de Eddie em "That's So Raven", um programa juvenil emitido pela Disney Channel entre 2003 e 2007.