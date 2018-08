Ator Hugh Grant casa-se com mulher 18 anos mais nova

Dúlio Silva 26 Maio 2018 às 12:25 Facebook

O ator Hugh Grant e a produtora de televisão Anna Eberstein trocaram alianças esta sexta-feira. Trata-se do primeiro casamento do inglês, pai de cinco filhos, três dos quais fruto da relação com a agora mulher.

Hugh Grant tornou-se pela primeira vez, aos 57 anos, num homem casado. O conhecido ator deu o nó com a sueca Anna Eberstein, de 39, com quem mantém uma relação desde 2011.

O matrimónio decorreu, esta sexta-feira, no Chelsea Register Office, em Londres. O casal foi, mais tarde, fotografado pela imprensa internacional a comemorar a efeméride na companhia de amigos.

O ator e a produtora de televisão têm três filhos em comum: John Mungo, de seis anos, uma menina, de dois, e um menino, nascido em março deste ano. Os nomes das duas crianças mais novas não foram revelados pelo casal.

Grant, conhecido pelos papéis nos filmes "Notting Hill", "O Diário de Bridget Jones" e "Quatro Casamentos e um Funeral", é ainda pai de Felix Chang, de cinco anos, e Tabitha Xaio Xi, de sete, fruto da anterior relação com Tinglan Hong, rececionista de um restaurante chinês em Londres.