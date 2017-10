Ator James Woods anuncia fim da carreira de forma inusitada

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:19, atualizado às 18:24 Facebook

Aos 70 anos, o ator James Woods anunciou o fim da sua carreira através de uma listagem de imóveis seus à venda numa imobiliária, como conta o "Providence Journal".

Foi o agente imobiliário do ator, Allen Gammons, que confirmou à publicação local norte-americana que o intérprete se vai "retirar da indústria do entretenimento" e que quer simplificar a sua vida "vendendo algumas das suas muitas propriedades imobiliárias".

James Woods tem quatro casas em Rhode Island, nos Estados Unidos, avaliadas em vários milhões de euros. O agente acrescentou ainda que o intérprete quer dedicar mais tempo à fotografia e ao poker.

Conhecido pelos papéis em "Salvador" (1986), "Casino" (1995) e "Fantasmas do Mississippi" (1996) e por emprestar a sua voz ao vilão Hades, do filme da Disney "Hercules" (1997), James Woods está frequentemente envolvido em polémicas, tendo já admitido que as suas opiniões políticas fazem com que seja difícil conseguir papéis de relevo em produções norte-americanas.