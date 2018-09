Ator Marco Delgado lamenta a morte do cão

Carolina Morais Hoje às 12:00 Facebook

O ator Marco Delgado partilhou no Instagram uma fotografia do seu amigo de quatro patas, lamentando a sua morte. "Quem tem animais sabe como custa a perda de um companheiro."

Foi há menos de um ano que Marco Delgado se despediu da sua cadela Roma. Mas, esta semana, o ator da TVI voltou a chorar a morte de outro amigo de quatro patas, que homenageou através de uma fotografia no Instagram.

"RIP. Quem tem animais sabe como custa a perda de um companheiro. I"ll see you in another life! Love u forever! [em português, algo como 'Vejo-te noutra vida. Amo-te para sempre']", escreveu Marco Delgado.

À semelhança do que aconteceu na despedida de Roma, os mais de 11 mil seguidores do ator de 45 anos não tardaram a deixaram comentários de apoio.