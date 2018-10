Ator norte-americano detido por conduzir embriagado e com o filho ao colo

Dúlio Silva Hoje às 15:07 Facebook

O ator norte-americano Marion H. "Pooch" Hall, conhecido pela participação em vários filmes ou séries como "Ray Donovan", foi detido na noite de quarta-feira depois de ter conduzido embriagado e com o filho menor ao colo.

Marion Hall estava a conduzir com uma taxa de álcool de 0,25 gramas por litro, de acordo com o site de entretenimento TMZ, e levava com ele o filho de dois anos ao colo, cujas mãos seguravam o volante do veículo conduzido pelo ator, de 41 anos.

A viagem só terminou quando o carro em que seguiam embateu numa viatura estacionada. Depois disso, Hall foi detido e o Departamento de Crianças e Serviços Familiares do Condado de Los Angeles abriu uma investigação para tentar apurar, junto da família do ator, se este tipo de comportamento é habitual ou se se tratou de um caso isolado.

Caso seja um ato esporádico, diz o TMZ, o Departamento de Crianças e Serviços Familiares deverá deixar que seja o tribunal a decidir qual a punição a ser aplicada. A mesma publicação adianta ainda que será complicado retirar a custódia do menor ao ator porque não existiram, até este episódio, quaisquer motivos para que tal possa vir a acontecer.