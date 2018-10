Ator Patrick J. Adams foi pai pela primeira vez

João Manuel Farinha Hoje às 14:16 Facebook

Patrick J. Adams foi pai pela primeira vez. O ator e ex-protagonista de "Suits", série em que fez par romântico com Meghan Markle, deu as boas vindas a uma menina. A bebé é fruto do casamento com a também atriz Troian Bellisario.

Na ficção casou-se com a personagem interpretada pela duquesa Meghan Markle, na vida real acaba de ser pai. Patrick J. Adams anunciou a boa nova esta segunda-feira através das redes sociais.

"O mundo acaba de ficar três quilos e seiscentos gramas mais pesado", começou por escrever na legenda de uma fotografia da bebé a agarrar o seu dedo. "Todos estão felizes e saudáveis e a adorar cada momento. Não podia estar mais contente por trazer uma bebé ao mundo neste momento. Vamos criá-la para ser poderosa, para dizer sempre o que pensa e para viver sem medo", pode ler-se.

Não menos babada, a mãe, a também atriz Troian Bellisario usou a mesma imagem para anunciar o nascimento da primeira filha: "Não podia estar mais orgulhosa por ser mãe dela. Por trazer uma menina a este mundo e por dar o meu melhor para que seja bondosa, forte e aquilo que ela quiser ser."

Quem terá ficado feliz com a notícia e certamente já deu os parabéns aos "papás" foi Meghan Markle. A duquesa de Sussex e Patrick J. Adams faziam parte do elenco da série "Suits", do canal USA, e fizeram par romântico durante boa parte da trama. Na sétima temporada, a última de ambos, Mike e Rachel - assim se chamavam as personagens - chegaram mesmo a casar-se. A mulher do príncipe Harry mantém uma relação de amizade com o ator, que esteve no casamento real no passado mês de maio.