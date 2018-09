Ator Paulo Rocha mostra o filho pela primeira vez

Dúlio Silva Hoje às 19:56 Facebook

Twitter

Há mais de cinco meses que o ator Paulo Rocha estava ausente das redes sociais. Neste hiato, nasceu o seu primeiro filho, mas o português não se tinha pronunciado publicamente sobre a chegada de José Francisco. Até esta semana.

Quase meio ano depois da sua última publicação no Instagram, Paulo Rocha voltou ao ativo nesta plataforma da Internet e partilhou pela primeira vez com os fãs uma fotografia do bebé. Vestido com as cores do país que acolheu o seu pai em 2011, José Francisco surge de costas na imagem publicada por Paulo Rocha.

"Meu", escreveu na legenda do registo fotográfico o intérprete de 41 anos, que se tornou pai a 23 de maio. O bebé é o primeiro fruto da relação de Rocha com a psicóloga Juliana Pereira da Silva.

Antes desta partilha, o ator publicou na mesma rede social uma fotografia dos bastidores da gravação da já tradicional promoção de fim de ano da Globo, na qual a estação de televisão brasileira junta várias estrelas do canal para se despedirem de um ano e darem as boas-vindas ao próximo.

Recorde-se que é na Globo que o português tem trabalhado nos últimos anos, depois de ter emigrado para o Brasil há sete anos, para participar na novela "Fina Estampa". Desde então, tem integrado o elenco de vários projetos de ficção desta estação, tais como "Guerra dos Sexos" (2012), "Império" (2014), "Totalmente Demais" (2015) e "Novo Mundo" (2017). Já em novembro, passará a ser visto na novela "O Sétimo Guardião".

Mas Paulo Rocha não ficou por aqui. O regresso às redes sociais foi em grande e, na terceira e última publicação, o ator escolheu um vídeo seu a fazer exercício físico. Nas imagens, torna-se visível a sua excelente forma física.